По данным министерства обороны Литвы, представленным BNS, в прошлом году натовские истребители сопроводили около 130 самолетов, летевших над Балтийским морем.
В позапрошлом году истребители взлетали около 110 раз, в 2015-ом - около 160, а в 2014-ом – около 140 раз.
Истребители различных стран НАТО дежурящие по четыре месяца в миссии базируются на базах ВВС Литвы в Зокняй и в Эстонии - в Эмари.
В пятницу под литовским Шяуляй приземлились четыре датских истребителя, которые будут выполнять миссию воздушной полиции НАТО в Балтийских странах.
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