По данным министерства обороны Литвы, представленным BNS, в прошлом году натовские истребители сопроводили около 130 самолетов, летевших над Балтийским морем.

В позапрошлом году истребители взлетали около 110 раз, в 2015-ом - около 160, а в 2014-ом – около 140 раз.

Истребители различных стран НАТО дежурящие по четыре месяца в миссии базируются на базах ВВС Литвы в Зокняй и в Эстонии - в Эмари.

В пятницу под литовским Шяуляй приземлились четыре датских истребителя, которые будут выполнять миссию воздушной полиции НАТО в Балтийских странах.