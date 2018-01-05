Дислоцированные в Литве и Эстонии истребители миссии Балтийского воздушного патрулирования в 2017 году сопроводили больше российских военных самолетов, летевших рядом с границами Балтийских стран, однако меньше, чем в 2015-ом.
NATO karo lėktuvai
© Reuters / Scanpix

По данным министерства обороны Литвы, представленным BNS, в прошлом году натовские истребители сопроводили около 130 самолетов, летевших над Балтийским морем.

В позапрошлом году истребители взлетали около 110 раз, в 2015-ом - около 160, а в 2014-ом – около 140 раз.

Истребители различных стран НАТО дежурящие по четыре месяца в миссии базируются на базах ВВС Литвы в Зокняй и в Эстонии - в Эмари.

В пятницу под литовским Шяуляй приземлились четыре датских истребителя, которые будут выполнять миссию воздушной полиции НАТО в Балтийских странах.

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