Итальянская федерация дзюдо извинилась перед литовцами за прозвучавший на минувшей неделе на турнире гимн оккупированной советскими властями Литвы, сообщила в четверг пресс-секретарь главы МИД Литвы.
Justina Kmieliauskaitė iškovojo Europos jaunimo olimpinio festivalio sidabrą
© Vytautas Dranginis

Гимн Литовской ССР прозвучал во время церемонии награждения Европейского молодежного турнира по дзюдо, когда поздравляли получившую золотую медаль Юстину Кмеляускайте.

"Итальянская федерация дзюдо, каратэ и боевых искусств от имени президента Доменико Фальконе прислала послу Литвы в Италии Ричардасу Шляпавичюсу письмо, в котором выражаются извинения за непростительную ошибку, когда во время награждения спортсменки Юстины Кмеляускайте прозвучал не тот гимн", - сообщила BNS Раса Якилайтене.

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Литовские дипломаты реагировали на инцидент, отправив в понедельник ноту МИД Италии и письма в Итальянскую и Европейские федерации дзюдо.

Секретарь Литовской федерации дзюдо Юстина Сталёне сообщила BNS, что организаторы турнира ранее согласовали с прибывающей делегацией верный гимн.

Турнир проходил в городе Фоллоника, в Тоскане.

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