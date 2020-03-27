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В новом выпуске программы "На карантине" о происчодящем в Италии. Эфир из Милана, который стал одним из центров распространения коронавируса в Европе. О происходящем рассказывает очевидец, жительница Милана Марина Гончаренко.
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