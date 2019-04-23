Пассажирский самолёт Ту-134 летел над Балтийским морем из Калининградской области в материковую часть России.

Самолет летел с включенным радиолокационным ретранслятором, поддерживал радиосвязь с Региональным центром управления воздушным движением, но не имел плана полёта.

Истребители воздушной полиции НАТО несут дежурство в Литве и Эстонии.