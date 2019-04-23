Как сообщили во вторник в Министерстве обороны, на прошлой неделе истребители миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии только один раз сопровождали российский самолёт, летевший в международном воздушном пространстве.
F-35 naikintuvai
© AFP / Scanpix

Пассажирский самолёт Ту-134 летел над Балтийским морем из Калининградской области в материковую часть России.

Самолет летел с включенным радиолокационным ретранслятором, поддерживал радиосвязь с Региональным центром управления воздушным движением, но не имел плана полёта.

Истребители воздушной полиции НАТО несут дежурство в Литве и Эстонии.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

В Вильнюсе отметили 15-летие вступления Литвы в НАТО (402)

В субботу в столице Литвы прошли торжественные...

Су-27 дважды за сутки сопровождали американские B-52 над Балтикой (16)

Российские Су-27 дважды за сутки осуществляли...

На минувшей неделе истребители НАТО 4 раза сопроводили военные самолеты РФ (9)

На минувшей неделе истребители НАТО, выполняющие...

На минувшей неделе истребители НАТО один раз сопроводили военный самолет РФ (4)

На минувшей неделе истребители НАТО, выполняющие...

Общество

Социолог: жителям потребуется время, чтобы восстановить доверие к судам

По словам социолога Владаса Гайдиса , жителям...

Памятка рыбака: кому не нужен билет рыбака, и какие правила рыбалки нельзя забывать? (2)

После наступления календарной весны рыбаки-любители,...

Истребители воздушной полиции НАТО лишь один раз сопровождали российский самолёт (4)

Как сообщили во вторник в Министерстве обороны, на...

Для фотосессий у сакур установили специальные штативы (6)

Что в это время в социальных сетях лучше всего...

Больных корью в Литве - более полутысячи (9)

Число зарегистрированных случаев заболевания корью в...

TOP новостей

Памятка рыбака: кому не нужен билет рыбака, и какие правила рыбалки нельзя забывать? (2)

После наступления календарной весны рыбаки-любители,...

Для фотосессий у сакур установили специальные штативы (6)

Что в это время в социальных сетях лучше всего...

Константин Эггерт. Как "хунта" Порошенко и Зеленский победили Путина – и как он им ответит (325)

21 апреля Украина окончательно и бесповоротно стала...

Правоохранители предупреждают, что правительство покушается на их независимость (13)

Правоохранительные и надзорные органы предупреждают,...

Осторожно, мошенники: не открывайте подозрительные сообщения (7)

Полиция Литвы предупреждает о мошенниках и...