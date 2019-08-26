Истребители НАТО за неделю трижды взлетали для сопровождения российских самолётов

Министерство обороны Литвы заявило в понедельник, что истребители НАТО три раза за неделю взлетали и сопровождали российские самолеты, которые пролетали в международным воздушном пространстве над Балтийским морем.
NATO lėktuvai perėmė Rusijos bombonešius
© Reuters/Scanpix

В прошлый понедельник воздушная полиция определила два истребителя Су-30, которые летели из Калининградской области в материковую часть России. Во вторник истребители НАТО сопровождали два летевших из Калининградской области самолета - истребитель Су-34 и пассажирский Ту-134.

В среду было обнаружено пять самолетов: два истребителя Су-27, два истребителя Су-30 и универсальный транспортный самолёт Ил-76. Некоторые из них летели в Калининградскую область, а некоторые - в материковую часть России.

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Не все самолеты связывались с Центром управления полётами или имели планы полёта, истребители летели с включёнными транспондерами.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.

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