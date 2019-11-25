Охраняющие воздушное пространство стран Балтии истребители НАТО на прошлой неделе один раз поднялись в воздух, чтобы распознать и сопроводить летевший над Балтикой российский военный самолет, сообщило в понедельник Министерство обороны.
NATO lėktuvai perėmė Rusijos bombonešius
© Reuters/Scanpix

В среду натовские истребители сопроводили транспортный самолет Ан-26, летевший из Калининградской области на основную часть России.

Самолет летел с отключенным транспондером, у него не было плана полета, он поддерживал связь с Региональным центром управления полетами.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется с баз в Литве и Эстонии.

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