В среду натовские истребители сопроводили транспортный самолет Ан-26, летевший из Калининградской области на основную часть России.
Самолет летел с отключенным транспондером, у него не было плана полета, он поддерживал связь с Региональным центром управления полетами.
Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется с баз в Литве и Эстонии.
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