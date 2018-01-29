В этом году впервые натовские истребители сопроводил российские самолеты.
Как говорится в сообщении Минобороны, 25 января союзники сопроводили российский истребитель-бомбардировщик "Су-34", следовавший из континентальной части России в Калининградскую область.
Самолет следовал без заранее предоставленного летного плана, с выключенным транспондером и не поддерживал связь с региональными диспетчерами.
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