На минувшей неделе истребители союзников НАТО, несущие дежурство в миссии Балтийского воздушного патруля один раз поднялись в воздух для опознания и сопровождения российского военного самолета, летевшего в международном воздушном пространстве, сообщило в понедельник Минобороны.
NATO karo lėktuvai
© Reuters / Scanpix

В этом году впервые натовские истребители сопроводил российские самолеты.

Как говорится в сообщении Минобороны, 25 января союзники сопроводили российский истребитель-бомбардировщик "Су-34", следовавший из континентальной части России в Калининградскую область.

Самолет следовал без заранее предоставленного летного плана, с выключенным транспондером и не поддерживал связь с региональными диспетчерами.

Натовская миссия Балтийского воздушного патрулирования осуществляется с баз в Литве и Эстонии

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