Несущие дежурство в странах Балтии истребители воздушной полиции НАТО на прошлой неделе четыре раза поднимались в воздух, чтобы распознать и сопроводить летевшие в международном воздушном пространстве российские военные самолеты, сообщило в понедельник Минобороны.
Antano Gedrimo nuotr.

Истребители НАТО дважды сопроводили разведывательные самолеты и еще два раза - транспортные.

Все они летели над Балтикой с отключенными транспондерами.

Миссия воздушной полиции НАТО осуществляется из Литвы и Эстонии.

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