Истребители НАТО дважды сопроводили разведывательные самолеты и еще два раза - транспортные.
Все они летели над Балтикой с отключенными транспондерами.
Миссия воздушной полиции НАТО осуществляется из Литвы и Эстонии.
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