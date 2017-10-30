Оба раза - в среду и пятницу - натовские истребители сопроводили следовавшие в международном воздушном пространстве транспортные самолеты "Ан-26". Они летели с выключенными транспондерами, однако следовали заранее предоставленному летному плану и поддерживали связь с диспетчерами.
В пятницу во время того же взлета был опознан и сопровожден транспортный самолет "Ан-72". Он следовал летному плану, его транспондер был выключен, пилоты поддерживали связь с региональными авиадиспетчерами.
Натовская миссия Балтийского воздушного патрулирования осуществляется с баз в Литве и Эстонии.
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