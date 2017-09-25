Истребители НАТО в Балтии девять раз сопроводили российские самолеты

Самым интенсивным днем была прошлая среда, когда истребители несколько раз поднимались на перехват бомбардировщиков "Ту-22" и истребителей "Су-27". Официально это был последний день военных учений "Запад - 2017".

Тогда российские самолеты летели без планов полетов, с отключенными транспондерами и не поддерживали радиосвязь с региональным центром управления полетами.

По данным Минобороны Литвы, истребители НАТО поднимались в воздух ежедневно во вторника по пятницу.