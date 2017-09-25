На прошлой неделе осуществляющие миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии истребители девять раз поднимались в воздух, чтобы распознать и сопроводить летевшие над Балтикой российские военные самолеты.
Su-27 perima NATO orlaivį
© Youtube stop kadras

Самым интенсивным днем была прошлая среда, когда истребители несколько раз поднимались на перехват бомбардировщиков "Ту-22" и истребителей "Су-27". Официально это был последний день военных учений "Запад - 2017".

Тогда российские самолеты летели без планов полетов, с отключенными транспондерами и не поддерживали радиосвязь с региональным центром управления полетами.

По данным Минобороны Литвы, истребители НАТО поднимались в воздух ежедневно во вторника по пятницу.

BNS
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Общество

Истребители НАТО в Балтии девять раз сопроводили российские самолеты

На прошлой неделе осуществляющие миссию воздушной...

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