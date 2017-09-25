Истребители НАТО в Балтии девять раз сопроводили российские самолеты

Самым интенсивным днем была прошлая среда, когда истребители несколько раз поднимались на перехват бомбардировщиков "Ту-22" и истребителей "Су-27". Официально это был последний день военных учений "Запад - 2017".
Тогда российские самолеты летели без планов полетов, с отключенными транспондерами и не поддерживали радиосвязь с региональным центром управления полетами.
По данным Минобороны Литвы, истребители НАТО поднимались в воздух ежедневно во вторника по пятницу.
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