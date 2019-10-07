Истребители НАТО трижды сопровождали самолеты ВВС России

На минувшей неделе истребители НАТО трижды поднимались в воздух, чтобы идентифицировать летевшие в международном воздушном пространстве над Балтийским морем российские самолеты, сообщило Министерство обороны Литвы.
NATO lėktuvai perėmė Rusijos bombonešius
© Reuters/Scanpix

Все самолеты летели из Калининградской области в основную часть России.

В среду истребители НАТО, выполняющие миссию Балтийского воздушного патрулирования, опознали военный самолет "Ил-20", он летел с выключенным транспондером, следовал летному плану, поддерживал связь с местными авиадиспетчерами.

В четверг был опознан российский истребитель "Су-34", он летел без транспондера, у него не было летного плана, но он поддерживал связь с региональным авиадиспетчерским центром.

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В пятницу также был опознан транспортный самолет "Ан-72" и летевший вместе с ним истребитель "Су-34", транспортный самолет поддерживал связь с авиадиспетчерами, а истребитель – нет.

Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз в Литве и Эстонии.

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