Истребители НАТО трижды сопроводили военные самолеты РФ

На минувшей неделе истребители НАТО три раза поднимались в воздух, чтобы идентифицировать российские самолеты, летевшие в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, сообщило Министерство обороны Литвы в понедельник.
NATO lėktuvai perėmė Rusijos bombonešius
© Reuters/Scanpix

Во вторник истребители, выполняющие миссию Балтийского воздушного патрулирования, опознали два истребителя "Су-30", которые летели с континентальной части России в Калининградскую область.

Оба самолета были с выключенными транспондерами, у них не было заранее предоставленного летного плана, они не поддерживали связь с региональными авиадиспетчерами.

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В четверг истребители НАТО поднялись для опознания самолета, летевшего из Калининградской области и маневрировавшего в литовском летном регионе. Самолет опознать не удалось, поскольку он удалился на территорию России.

Самолет разведки "Ан-30" был опознан в пятницу. Борт следовал с включенным транспондером, следовал летному плану, поддерживал связь с местными авиадиспетчерами.

Натовская миссия патрулирования воздушного пространства над странами Балтии осуществляется с авиабаз Литвы и Эстонии.

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