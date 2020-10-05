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Истребители НАТО, осуществляющие миссию воздушной полиции альянса в странах Балтии, на прошлой неделе три раза поднимались в воздух, чтобы распознать и сопроводить летевшие в международном воздушном пространстве над Балтикой российские военные самолеты, сообщило в понедельник Министерство обороны.
NATO karo lėktuvai
NATO karo lėktuvai
© Reuters / Scanpix


В среду, четверг и пятницу истребители перехватили и опознали российский истребитель "СУ-34", два самолета разведки "ИЛ-20".

Истребитель летел без летного плана, с выключенным транспондером, не поддерживал связь с местными авиадиспетчерами, самолеты разведки следовали с выключенными транспондерами.

Натовская миссия воздушного патрулирования осуществляется из Литвы и Эстонии.

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