

В среду, четверг и пятницу истребители перехватили и опознали российский истребитель "СУ-34", два самолета разведки "ИЛ-20".

Истребитель летел без летного плана, с выключенным транспондером, не поддерживал связь с местными авиадиспетчерами, самолеты разведки следовали с выключенными транспондерами.

Натовская миссия воздушного патрулирования осуществляется из Литвы и Эстонии.