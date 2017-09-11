В начале недели истребители воздушной полиции распознали и сопроводили летевшие одновремено в международном пространстве два российских истребителя "Су-27". В пятницу истребители НАТО дважды поднимались для сопровождения транспортного самолета "Ан-12".
Все четыре российских самолета летели с отключенными транспондерами.
Миссия воздушной полиции НАТО осуществляется из Литвы и Эстонии. Из-за приближающихся российско-белорусских учений "Запад" в конце августа она была усилена дополнительными истребителями ВВС США.
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