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На минувшей неделе истребители НАТО, выполняющие миссию Балтийского воздушного патрулирования, три раза поднимались в небо, чтобы опознать и сопроводить российские военные самолеты, летевшие в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.
NATO karo lėktuvai
NATO karo lėktuvai
© Reuters / Scanpix

10 ноября был опознан разведывательный самолет ИЛ-20, пересекавший воздушной пространство из России в Калининградскую область.

Самолет летел с выключенными транспондерами, не поддерживали связь с диспетчерами, у него был летный план, однако в нем был указан другой тип воздушного судна - ИЛ-38.

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11 ноября был опознан разведывательный самолет ИЛ-20, летевший из Калининградской области и завернувший назад. По данным министерства, после изменения маршрута опознание данного самолета не произошло.

В тот же день истребители НАТО опознали два истребителя СУ-27, сопровождавшие разведывательный самолет ИЛ-20 и летевших из Калининградской области, но развернувшихся обратно.

Оба истребителя летели без летных планов, с выключенными транспондерами, не поддерживали связь с диспетчерами.

Миссия воздушного патрулирования НАТО осуществляется из Литвы и Эстонии.

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