10 ноября был опознан разведывательный самолет ИЛ-20, пересекавший воздушной пространство из России в Калининградскую область.
Самолет летел с выключенными транспондерами, не поддерживали связь с диспетчерами, у него был летный план, однако в нем был указан другой тип воздушного судна - ИЛ-38.
11 ноября был опознан разведывательный самолет ИЛ-20, летевший из Калининградской области и завернувший назад. По данным министерства, после изменения маршрута опознание данного самолета не произошло.
В тот же день истребители НАТО опознали два истребителя СУ-27, сопровождавшие разведывательный самолет ИЛ-20 и летевших из Калининградской области, но развернувшихся обратно.
Оба истребителя летели без летных планов, с выключенными транспондерами, не поддерживали связь с диспетчерами.
Миссия воздушного патрулирования НАТО осуществляется из Литвы и Эстонии.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Министр: правительству будет предложено продлить карантин (28)
Министр здравоохранения Аурелиюс Верига заявил, что...
Экономист: вторая волна будет сложнее, еще все может быть (12)
Несмотря на то, что во время второй волны коронавируса ,...
Пик пандемии в Литве приближается: карантин действует, но ситуация пока неважная (17)
Несмотря на то, что ситуация в связи с пандемией в...
Moderna объявила о почти 95-процентной эффективности своей вакцины (20)
Американская фармацевтическая компания Moderna сообщила о...
Иммиграция в Литву увеличивается: растет конкуренция за рабочие места (88)
Пандемия закрыла границы и в увеличила уровень...