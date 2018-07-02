По сообщению министерства, большинство самолетов были транспортными или военно-пассажирскими судами, следовавшими над Балтийским морем, опознаны и несколько российских истребителей.
Большинство бортов следовали без транспондеров.
Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз в Литве и Эстонии.
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