По сообщению министерства, большинство самолетов были транспортными или военно-пассажирскими судами, следовавшими над Балтийским морем, опознаны и несколько российских истребителей.

Большинство бортов следовали без транспондеров.

Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз в Литве и Эстонии.