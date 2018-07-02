Истребители НАТО, несущие дежурство в миссии Балтийского воздушного патрулирования, на прошлой неделе шесть раз поднимались в воздух, чтобы распознать и сопроводить летевшие в международном воздушном пространстве российские военные самолеты, сообщило в понедельник Минобороны Литвы.
© NATO nuotr.

По сообщению министерства, большинство самолетов были транспортными или военно-пассажирскими судами, следовавшими над Балтийским морем, опознаны и несколько российских истребителей.

Большинство бортов следовали без транспондеров.

Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз в Литве и Эстонии.

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