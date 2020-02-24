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На минувшей неделе истребители миссии воздушной полиции НАТО сопроводили российский самолет "Ил-78", сообщило в понедельник Министерство обороны.
NATO lėktuvai perėmė Rusijos bombonešius
NATO lėktuvai perėmė Rusijos bombonešius
© Reuters / Scanpix

По сообщению министерства, самолет дозаправки 19 февраля летел в международном пространстве над Балтийским морем из Калининградской области в основную часть России.

Самолет летел с включенным транспондером, следовал летному плану, поддерживал связь с региональными диспетчерами.

Миссия воздушной полиции НАТО в Балтийских странах осуществляется с баз ВВС Литвы и Эстонии.

ru.DELFI.lt
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