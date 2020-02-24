По сообщению министерства, самолет дозаправки 19 февраля летел в международном пространстве над Балтийским морем из Калининградской области в основную часть России.

Самолет летел с включенным транспондером, следовал летному плану, поддерживал связь с региональными диспетчерами.

Миссия воздушной полиции НАТО в Балтийских странах осуществляется с баз ВВС Литвы и Эстонии.