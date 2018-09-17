Несущие дежурство в миссии воздушной полиции Балтийских стран истребители НАТО на прошлой неделе сопроводили один летевший в международном воздушном пространстве российский военный самолет, сообщило в понедельник Минобороны.
Rusijos laivyno naikintuvas Su-27 nesaugiai perima JAV žvalgybinį lėktuvą RC-135
© JAV Karinių oro pajėgų nuotr.

Истребитель "Су-35" летел над Балтийским морем без заранее предоставленного плана полета, с отключенным транспондером, не поддерживал радиосвязь с Региональным центром управления полетами.

Натовская миссия воздушной полиции в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

Истребители НАТО сопроводили один российский военный самолет (2)

Несущие дежурство в миссии воздушной полиции...

На встречу с папой в Каунасе выдано 90 000 приглашений (1)

На предстоящую в это воскресенье встречу с папой...

Работники сферы культуры требуют увеличить зарплаты на 75 евро (2)

17 сентября в Вильнюсе , у здания правительства...

Шведский профессор рассказал, какими должны быть налоги для адекватной пенсии (14)

Каким должен быть тариф на социальное страхование,...

Уехавшая в Швецию семья из Литвы: нам обещали золотые горы, а попали мы в ад (66)

"Мы на распутье: мы должны возвращаться назад, но не...

TOP новостей

Литва не будет обжаловать решение Еврокомиссии по "Газпрому" (59)

Литва не станет обжаловать решение Еврокомиссии (ЕК) по...

Уехавшая в Швецию семья из Литвы: нам обещали золотые горы, а попали мы в ад (66)

"Мы на распутье: мы должны возвращаться назад, но не...

Шведский профессор рассказал, какими должны быть налоги для адекватной пенсии (14)

Каким должен быть тариф на социальное страхование,...

Власти Литвы готовятся к борьбе с ТЦ, но говорят о здоровом росте цен (20)

Как Минфин Литвы , так и экономисты коммерческих банков...

Предложение президента Литвы: зарплата приставов не должна превышать 15% взысканной суммы (18)

Президент Литвы Даля Грибаускайте предлагает, чтобы...