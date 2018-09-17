Истребитель "Су-35" летел над Балтийским морем без заранее предоставленного плана полета, с отключенным транспондером, не поддерживал радиосвязь с Региональным центром управления полетами.
Натовская миссия воздушной полиции в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.
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