Истребители НАТО шесть раз сопроводили российские военные самолеты

В минувший понедельник истребители НАТО сопроводили самолет разведки A-50 и два истребителя Су-27, которые летели с материковой части России в Калининградскую область.
Во вторник натовские истребители сопроводили два бомбардировщика Ту-160 и два истребителя Су-27, которые летели с материковой части России в Калининградскую область и обратно. Позже в тот же день самолеты НАТО сопроводили летевшие в обратном направлении Ту-160.
В среду снова был распознан и сопровожден самолет разведки А-50, летевший из Калининградской области на материковую часть России, в четверг – грузовой самолет Ан-12. Он летел в международном воздушном пространстве над Балтикой из Калининградской области на материковую часть России.
В пятницу истребители НАТО сопроводили истребитель Су-30.
В большинстве случаев российские военные самолеты летели без планов полетов, с отключенным транспондером, не поддерживали связь с Региональным центром управления полетами.
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