Истребители НАТО сопроводили летевшие между материковой частью России и Калининградской областью истребители "Су-24"Ю "Су-35", транспортники "Ан-24" и "Ан-26", самолет-разведчик "Ил-20".

Одни самолеты летели с включенными транспондерами, с планами полетов, поддерживали связь с Региональным центром управления полетами, другие летели с отключенными транспондерам, без планов полетов и не поддерживали связь с центром управления полетами.

Истребители миссии воздушной полиции НАТО дежурят в Литве и Эстонии.