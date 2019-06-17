Несущие дежурство в Литве и Эстонии истребители миссии воздушной полиции НАТО на прошлой неделе шесть раз поднимались в воздух, чтобы идентифицировать и сопроводить летевшие над Балтикой российские военные самолеты, сообщило в понедельник Минобороны.
NATO lėktuvai perėmė Rusijos bombonešius
© Reuters/Scanpix

Истребители НАТО сопроводили летевшие между материковой частью России и Калининградской областью истребители "Су-24"Ю "Су-35", транспортники "Ан-24" и "Ан-26", самолет-разведчик "Ил-20".

Одни самолеты летели с включенными транспондерами, с планами полетов, поддерживали связь с Региональным центром управления полетами, другие летели с отключенными транспондерам, без планов полетов и не поддерживали связь с центром управления полетами.

Истребители миссии воздушной полиции НАТО дежурят в Литве и Эстонии.

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