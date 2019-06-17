Истребители НАТО сопроводили летевшие между материковой частью России и Калининградской областью истребители "Су-24"Ю "Су-35", транспортники "Ан-24" и "Ан-26", самолет-разведчик "Ил-20".
Одни самолеты летели с включенными транспондерами, с планами полетов, поддерживали связь с Региональным центром управления полетами, другие летели с отключенными транспондерам, без планов полетов и не поддерживали связь с центром управления полетами.
Истребители миссии воздушной полиции НАТО дежурят в Литве и Эстонии.
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