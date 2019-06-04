За период с 27 мая до 1 июня один раз был сопровожден штурмовик "Ил-20", три раза - транспортник "Ан-12", а также один раз были сопровождены два штурмовика "Су-24" и два истребителя "Су-27", а также один раз - истребитель "Су-27Б", сообщило Минобороны.
Некоторые из них летели с отключенными транспондерами, не имели планов полета, не поддерживали связь с Региональным центром управления полетами.
Большинство российских самолетов летели с материковой части РФ в Калининградскую область.
Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.
В новом доме президента Литвы работы идут полным ходом (1)
До 12 июля, когда состоится инаугурация нового...
Литва предоставит убежище нескольким беженцам, спасенным в Средиземном море
Во вторник премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис...
Истребители НАТО шесть раз сопроводили российские самолеты (1)
Осуществляющие миссию воздушной полиции НАТО в...
В Вильнюсе начинаются мероприятия Baltic pride (50)
4 июня в Вильнюсе начинается фестиваль Baltic pride ,...
Летняя погода установится по всей Литве: воздух прогреется до 31 градуса
Во вторник в Литве установится зона высокого давления....
TOP новостей
Избранный президент Литвы надеется, что Сквернялис останется премьер-министром
Избранный президент Литвы Гитанас Науседа надеется,...
В новом доме президента Литвы работы идут полным ходом (1)
До 12 июля, когда состоится инаугурация нового...
Украинский политолог: Россия точно не оставит нас в покое (124)
Несмотря на различные определения происходящих на...
Рейтинг лучших работодателей в Литве: у кого хотят работать (1)
За год в рейтинге лучших работодателей Литвы...
Карта ремонта дорог в Литве на 2019 год: какие участки лучше объезжать (1)
В 2019 году в Литве осуществляют 5 важных проектов по...