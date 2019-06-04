Осуществляющие миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии истребители на прошлой неделе шесть раз поднимались в воздух, чтобы распознать и сопроводить летевшие над Балтикой российские самолеты.
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За период с 27 мая до 1 июня один раз был сопровожден штурмовик "Ил-20", три раза - транспортник "Ан-12", а также один раз были сопровождены два штурмовика "Су-24" и два истребителя "Су-27", а также один раз - истребитель "Су-27Б", сообщило Минобороны.

Некоторые из них летели с отключенными транспондерами, не имели планов полета, не поддерживали связь с Региональным центром управления полетами.

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Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.

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