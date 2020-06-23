15 июня был опознан военный самолет Су-24MР, летевший из Калининградской области.

16 июня истребители NATO опознали и сопроводили летевший в Калининград самолет Tу-134, из Калининграда – воздушное судно Aн-30.

В тот же день был опознан летевший из Калининграда Су-24MР и сопровождавшие его два Су-27, которые вернулись из Калининграда, а сопровождение Су-24MР от Эстонии осуществляли два боевых самолета Су-35.

18 июня был опознан штурмовик Ил-20, летевший из Калининграда, а 19 июня – также летевший из Калининграда транспортный самолет Aн-12.

Часть данных воздушных судов летела без радиолокационных ответчиков, без планов полета, не поддерживали радиосвязи с Региональным диспетчерским центром.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.