Как сообщило в понедельник Министерство обороны, 31 августа истребители НАТО опознали российский военный самолет "Ил-20", летевший из Калининградской области РФ в континентальную часть России.

Борт летел с выключенным транспондером, но следовал летному плану, поддерживал связь с местными диспетчерами.

Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз в Литве и Эстонии.