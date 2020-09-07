Как сообщило в понедельник Министерство обороны, 31 августа истребители НАТО опознали российский военный самолет "Ил-20", летевший из Калининградской области РФ в континентальную часть России.
Борт летел с выключенным транспондером, но следовал летному плану, поддерживал связь с местными диспетчерами.
Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз в Литве и Эстонии.
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