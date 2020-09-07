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Истребители НАТО, выполняющие миссию Балтийского воздушного патрулирования, на прошлой неделе 1 раз поднимались в воздух для опознания и сопровождения российского военного самолета, летевшего в международном воздушном пространстве над Балтикой.
NATO jets
NATO jets
© DELFI / Orestas Gurevičius

Как сообщило в понедельник Министерство обороны, 31 августа истребители НАТО опознали российский военный самолет "Ил-20", летевший из Калининградской области РФ в континентальную часть России.

Борт летел с выключенным транспондером, но следовал летному плану, поддерживал связь с местными диспетчерами.

Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз в Литве и Эстонии.

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