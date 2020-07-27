В среду истребители НАТО опознали российский бомбардировщик "Ил-22", летевший из континентальной части России в Калининградскую область.
Как сообщило Министерство обороны в понедельник, самолет следовал летным планам, его транспондер был включен, он поддерживал связь с региональными диспетчерами.
Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз в Литве и Эстонии.
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