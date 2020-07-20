Как сообщило Министерство обороны, в пятницу истребитель "Су-30", летел из основной части России в Калининградскую область. Борт следовал с выключенным транспондером, у него не было летного плана, но он поддерживал связь с местными диспетчерами.

Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз в Литве и Эстонии.