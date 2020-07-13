Истребители НАТО один раз сопроводили российский самолет

Как сообщило в понедельник Минобороны, 6 июля истребители сопроводили истребитель Су-27, летевший из Калининградской области на материковую часть России.
Он летел с отключенным транспондром, без плана полета, не поддерживал связь с региональным центром управления полетами.
Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.
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