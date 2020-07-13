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Осуществляющие миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии истребители на прошлой неделе один раз поднялись в воздух, чтобы сопроводить российский самолет.
Истребители НАТО один раз сопроводили российский самолет
© luftwaffe.de nuotr.

Как сообщило в понедельник Минобороны, 6 июля истребители сопроводили истребитель Су-27, летевший из Калининградской области на материковую часть России.

Он летел с отключенным транспондром, без плана полета, не поддерживал связь с региональным центром управления полетами.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.

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