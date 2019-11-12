На минувшей неделе истребители НАТО один раз поднимались в воздух, чтобы идентифицировать российский самолет, летевший в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, сообщило Министерство обороны Литвы в понедельник.
NATO lėktuvai perėmė Rusijos bombonešius
© Reuters/Scanpix

Самолет "Ан-26" в среду летел из основной части Российской Федерации в Калининградскую область.

Он следовал по заранее предоставленному плану полета, поддерживал связь с авиадиспетчерами, его транспондер был включен.

Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз в Литве и Эстонии.

Статьи по теме:

Истребители НАТО шесть раз сопроводили российские военные самолеты (2)

Осуществляющие миссию воздушной полиции в странах...

ФОТО: ВВС Бельгии заявили о перехвате российских Ту-160 над Балтикой (14)

Бельгийские ВВС также показали фотографию, на которой...

Общество

Парламент Литвы в первом чтении одобрил проект налога на автомобили

Парламент Литвы 12 ноября обсуждал предложенный...

Парламент Литвы одобрил предложенный проект налога на недвижимость

Парламент Литвы в первом чтении одобрил предложенный...

Истребители НАТО один раз сопроводили российский самолет (1)

На минувшей неделе истребители НАТО один раз...

Nuodai pražudė augintinę Panamą Nuodai pražudė augintinę Panamą

В Литве по-прежнему действуют отравители собак: мужчина предлагает решение проблемы (8)

В Литве уже в течение долгого времени действуют...

Над парламентом Литвы висит проклятье новых налогов: таких перемен не было и в кризис (23)

Премьер -министр Саулюс Сквернялис надеется, что...

TOP новостей

Над парламентом Литвы висит проклятье новых налогов: таких перемен не было и в кризис (23)

Премьер -министр Саулюс Сквернялис надеется, что...

Живущий в Литве иранец за нее готов идти воевать: ведь здесь растут мои дети (52)

Шаурма (Kebabai) – такая вывеска висит на фасаде одного из...

Парламент Литвы одобрил предложенный проект налога на недвижимость

Парламент Литвы в первом чтении одобрил предложенный...

Парламент Литвы в первом чтении одобрил проект налога на автомобили

Парламент Литвы 12 ноября обсуждал предложенный...

Советник премьера Литвы: запуск БелАЭС может быть отложен до стресс-тестов (23)

Запуск Белорусской АЭС в Островце ( БелАЭС ) должен быть...