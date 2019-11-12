Самолет "Ан-26" в среду летел из основной части Российской Федерации в Калининградскую область.

Он следовал по заранее предоставленному плану полета, поддерживал связь с авиадиспетчерами, его транспондер был включен.

Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз в Литве и Эстонии.