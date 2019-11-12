Самолет "Ан-26" в среду летел из основной части Российской Федерации в Калининградскую область.
Он следовал по заранее предоставленному плану полета, поддерживал связь с авиадиспетчерами, его транспондер был включен.
Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз в Литве и Эстонии.
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