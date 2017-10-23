Истребители НАТО один раз сопроводили российские военные самолеты

18 октября натовские истребители сопроводили самолет "Су-24", летевший из Калининградской облатси на материковую часть России, сообщило Минобороны Литвы.
Самолет выполнял полет в соответствии с планом полета, с отключенным транспондером, не поддерживал связь с региональным центром управления полетами, пишет BNS.
Натовская миссия воздушной полиции осуществляется из Литвы и Эстонии.
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