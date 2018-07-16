Истребители НАТО на прошлой неделе 6 раз сопроводили российские самолеты

Несущие дежурство в странах Балтии истребители воздушной полиции НАТО на прошлой неделе шесть раз поднимались в воздух, чтобы распознать и сопроводить летевшие в международном воздушном пространстве над Балтикой российские военные самолеты, сообщило в понедельник Минобороны.
Как указано в сообщении, среди этих самолетов были военно-транспортные, а также истребители и бомбардировщик "Ил-22".
Часть их летела с отключенными транспондерами.
Миссия воздушной полиции НАТО осуществляется из Литвы и Эстонии.
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