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На минувшей неделе истребители НАТО, выполняющие миссию Балтийского воздушного патрулирования, трижды поднимались в небо, чтобы опознать и сопроводить российские военные самолеты, летевшие в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.
NATO karo lėktuvai
NATO karo lėktuvai
© Reuters / Scanpix

В минувший понедельник истребители НАТО сопроводили российский самолет разведки "Ил-20", летевший в международном пространстве из континентальной части России в Калининградскую область.

Во вторник истребители союзников дважды взлетали, чтобы сопроводить "Ил-20". В первый раз из-за изменения маршрута полета не удалось перехватить российский самолет.

Миссия воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз ВВС Литвы и Эстонии.

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