В минувший понедельник истребители НАТО сопроводили российский самолет разведки "Ил-20", летевший в международном пространстве из континентальной части России в Калининградскую область.
Во вторник истребители союзников дважды взлетали, чтобы сопроводить "Ил-20". В первый раз из-за изменения маршрута полета не удалось перехватить российский самолет.
Миссия воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз ВВС Литвы и Эстонии.
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