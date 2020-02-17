13 февраля были сопровождены транспортный самолет Ан-26 и инстребитель Су-27, летевшие с материковой части России в Калининградскую область.
Ан-26 летел с выключенным транспондером, плана полета у него не было, связь с Региональным центром управления полетами он поддерживал.
Истребитель также летел с выключенным транспондером, у него не было заранее представленного летного плана, он не поддерживал связь с региональными диспетчерами.
15 февраля истребители НАТО опознали истребитель Ан-26, следовавший из Калининградской области в континентальную часть России. Он летел с выключенным транспондером, следовал летному плану, поддерживал связь с региональными диспетчерами.
Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.
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