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На минувшей неделе истребители миссии воздушной полиции НАТО дважды сопроводили российские военные самолеты, летевшие над Балтикой, сообщило в понедельник Министерство обороны.
NATO lėktuvai perėmė Rusijos bombonešius
NATO lėktuvai perėmė Rusijos bombonešius
© Reuters / Scanpix

13 февраля были сопровождены транспортный самолет Ан-26 и инстребитель Су-27, летевшие с материковой части России в Калининградскую область.

Ан-26 летел с выключенным транспондером, плана полета у него не было, связь с Региональным центром управления полетами он поддерживал.

Истребитель также летел с выключенным транспондером, у него не было заранее представленного летного плана, он не поддерживал связь с региональными диспетчерами.

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15 февраля истребители НАТО опознали истребитель Ан-26, следовавший из Калининградской области в континентальную часть России. Он летел с выключенным транспондером, следовал летному плану, поддерживал связь с региональными диспетчерами.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.

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