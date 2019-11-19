В первом случае был опознан лёгкий бомбардировщик Су-2, который летел из Калинингпадской области в материковую часть России без включённого радиолокационного ретранслятора, без плана полета и без радиосвязи с Центром полётов.
На следующий день истребители воздушной полиции в странах Балтии сопровождали транспортные самолёты Ан-72 и Ил-76, последний летел с отключенным радиолокационным ретранслятором.
Авиационная миссия НАТО в странах Балтии проводится из Литвы и Эстонии.
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