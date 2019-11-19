Как сообщили во вторник в Министерстве обороны, истребители НАТО дважды взлетали на прошлой неделе для идентификации и сопровождения российских военных самолётов, летевших в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.
NATO lėktuvai perėmė Rusijos bombonešius
© Reuters/Scanpix

В первом случае был опознан лёгкий бомбардировщик Су-2, который летел из Калинингпадской области в материковую часть России без включённого радиолокационного ретранслятора, без плана полета и без радиосвязи с Центром полётов.

На следующий день истребители воздушной полиции в странах Балтии сопровождали транспортные самолёты Ан-72 и Ил-76, последний летел с отключенным радиолокационным ретранслятором.

Авиационная миссия НАТО в странах Балтии проводится из Литвы и Эстонии.

Статьи по теме:

Истребители НАТО один раз сопроводили российский самолет (20)

На минувшей неделе истребители НАТО один раз...

Стратегический бомбардировщик B-52 ВВС США пролетел у берегов Крыма (35)

Пара стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС...

Министр обороны Литвы призывает НАТО с помощью ПВО защитить международный батальон (26)

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис говорит,...

Общество

Кручинскене решила идти в парламент: все началось с КПЗ

18 ноября Литовская партия центра "Благополучная Литва"...

Жизнь в Литве 10 лет назад и сейчас: страна била рекорды, но жители говорят, что покупательная способность стала ниже (11)

"В последние 10 лет финансовая ситуация жителей Литвы...

Истребители НАТО дважды сопровождали российские самолёты над Балтийским морем (2)

Как сообщили во вторник в Министерстве обороны,...

Каунасец потрясен: хлеб лежит 4 месяца и не портится (6)

Читатель DELFI был удивлен – хлеб, оставленный в шкафчике...

Бывшая судья и депутат парламента Литвы Венцкене вышла на свободу (2)

Доставленная из США , в Литву бывшая судья и...

TOP новостей

Жизнь в Литве 10 лет назад и сейчас: страна била рекорды, но жители говорят, что покупательная способность стала ниже (11)

"В последние 10 лет финансовая ситуация жителей Литвы...

Йонас Данилов Йонас Данилов Йонас Данилов Йонас Данилов Йонас Данилов

"Чувство тотального одиночества и надежда на лучшее": молодые русскоязычные гомосексуалы рассказали о планах в Литве (99)

"Я не разделяю ваших убеждений, но готов умереть за ваше...

Какой налог на автомобили хотели бы платить жители Литвы (55)

Правящие Литвы рассматривают проект, в котором...

Каунасец потрясен: хлеб лежит 4 месяца и не портится (6)

Читатель DELFI был удивлен – хлеб, оставленный в шкафчике...

Бывшая судья и депутат парламента Литвы Венцкене вышла на свободу (2)

Доставленная из США , в Литву бывшая судья и...