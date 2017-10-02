В минувший понедельник истребители НАТО были подняты в небо для опознания и сопровождения самолета "Ту-134", который следовал из Калининградской области на основную территорию России.
Самолет следовал летному плану, его транспондер был выключен, но он поддерживал радиосвязь с региональными авиадиспетчерами.
На следующий день, во вторник, натовские истребители опознали и сопроводили самолет "Ил-76", следовавший из Калининградского анклава на основную территорию РФ. Самолет также следовал летному плану, но его транспондер был выключен, пилоты поддерживали связь с региональными диспетчерами.
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