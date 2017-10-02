Несущие дежурство в Литве и Эстонии истребители миссии Балтийского воздушного патрулирования НАТО на прошлой неделе два раза поднимались в воздух, чтобы распознать и сопроводить российские военные самолеты, летевшие над Балтийским морем, сообщило министерство обороны Литвы.
NATO karo lėktuvai
© Reuters / Scanpix

В минувший понедельник истребители НАТО были подняты в небо для опознания и сопровождения самолета "Ту-134", который следовал из Калининградской области на основную территорию России.

Самолет следовал летному плану, его транспондер был выключен, но он поддерживал радиосвязь с региональными авиадиспетчерами.

На следующий день, во вторник, натовские истребители опознали и сопроводили самолет "Ил-76", следовавший из Калининградского анклава на основную территорию РФ. Самолет также следовал летному плану, но его транспондер был выключен, пилоты поддерживали связь с региональными диспетчерами.

BNS
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