Истребители НАТО дважды сопроводили военные самолеты РФ

На минувшей неделе истребители НАТО, охраняющие воздушное пространство Балтийских стран, дважды поднимались в воздух, чтобы идентифицировать российские самолеты, летевшие в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, сообщило Министерство обороны Литвы в понедельник.
NATO lėktuvai perėmė Rusijos bombonešius
© Reuters/Scanpix

В минувший вторник истребители альянса опознали российский транспортный самолет "Ан-26", летевший из Калининградской области в континентальную часть России.

В среду также в международном пространстве над Балтийским морем был сопровожден российский "Ан-26". На сей раз он следовал в Калининград.

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В обоих случаях самолеты следовали с выключенными транспондерами, не предоставили заранее согласованный летный план, поддерживали связь с местными авиадиспетчерами.

Натовская миссия патрулирования воздушного пространства над странами Балтии осуществляется с авиабаз Литвы и Эстонии.

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