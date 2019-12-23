Истребители НАТО дважды сопроводили военные самолеты РФ

В минувший вторник истребители альянса опознали российский транспортный самолет "Ан-26", летевший из Калининградской области в континентальную часть России.
В среду также в международном пространстве над Балтийским морем был сопровожден российский "Ан-26". На сей раз он следовал в Калининград.
В обоих случаях самолеты следовали с выключенными транспондерами, не предоставили заранее согласованный летный план, поддерживали связь с местными авиадиспетчерами.
Натовская миссия патрулирования воздушного пространства над странами Балтии осуществляется с авиабаз Литвы и Эстонии.
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