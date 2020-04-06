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На минувшей неделе истребители миссии Балтийского воздушного патрулирования НАТО дважды сопроводили самолеты ВВС России, летевшие над Балтикой, сообщило в понедельник Министерство обороны.
NATO lėktuvai perėmė Rusijos bombonešius
NATO lėktuvai perėmė Rusijos bombonešius
© Reuters/Scanpix

По данным оборонного ведомства, 31 марта истребители НАТО опознали российский транспортный самолет "Ан-26", летевший из Калининградской области в основную часть РФ. Борт следовал заранее предоставленному летному плану, он был с выключенным транспондером, но поддерживал связь с региональными диспетчерами.

Первого апреля истребители НАТО вновь сопроводили транспортный самолет "Ан-26", летевший из континентальной части России в Калининградскую область. Самолет вновь следовал заранее предоставленному летному плану, он был с выключенным транспондером, но поддерживал связь с региональными диспетчерами.

Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз в Литве и Эстонии.

ru.DELFI.lt
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