По данным оборонного ведомства, 31 марта истребители НАТО опознали российский транспортный самолет "Ан-26", летевший из Калининградской области в основную часть РФ. Борт следовал заранее предоставленному летному плану, он был с выключенным транспондером, но поддерживал связь с региональными диспетчерами.
Первого апреля истребители НАТО вновь сопроводили транспортный самолет "Ан-26", летевший из континентальной части России в Калининградскую область. Самолет вновь следовал заранее предоставленному летному плану, он был с выключенным транспондером, но поддерживал связь с региональными диспетчерами.
Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз в Литве и Эстонии.
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