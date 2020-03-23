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На минувшей неделе истребители миссии воздушной полиции НАТО дважды сопроводили самолеты ВВС России.
Как сообщило в понедельник Министерство обороны, в минувшую среду истребители НАТО опознали военный транспортный самолет "Ан-26", следовавший из Калининградской области в континентальную Россию.
В пятницу истребители натовской миссии также опознали "Ан-26", летевший в международном воздушном пространстве из России в Калининградской области.
В обоих случаях самолеты следовали летному плану, поддерживали радио-связь с местными диспетчерами, их транспондеры были выключены.
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