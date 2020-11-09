Второго и шестого ноября были опознаны российские транспортные самолеты "Ан26", летевшие из Калининградской области в континентальную часть России.

Один из самолетов был без летного плана, второй – с выключенным транспондером.

Натовская миссия воздушного патрулирования осуществляется из Литвы и Эстонии.