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Истребители НАТО, осуществляющие миссию воздушного патрулирования в небе стран Балтии, на минувшей неделе дважды поднимались в воздух, чтобы распознать и сопроводить летевшие в международном воздушном пространстве над Балтикой российские военные самолеты, сообщило в понедельник Министерство обороны.
Второго и шестого ноября были опознаны российские транспортные самолеты "Ан26", летевшие из Калининградской области в континентальную часть России.
Один из самолетов был без летного плана, второй – с выключенным транспондером.
Натовская миссия воздушного патрулирования осуществляется из Литвы и Эстонии.
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