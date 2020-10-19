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На минувшей неделе истребители НАТО, осуществляющие миссию воздушной полиции альянса в странах Балтии, два раза поднимались в воздух, чтобы распознать и сопроводить летевшие в международном воздушном пространстве над Балтикой российские военные самолеты, сообщило в понедельник Министерство обороны.
NATO karo lėktuvai
NATO karo lėktuvai
© Reuters / Scanpix

Во вторник были опознаны два истребителе РФ "Су-30", в четверг – транспортные самолеты "Ил-76" и "Ан-26".

Часть самолетов следовали с выключенными транспондерами, у части из них не было летного плана, но все они поддерживали связь с местными авиадиспетчерами.

Натовская миссия воздушного патрулирования осуществляется из Литвы и Эстонии.

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