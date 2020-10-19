Во вторник были опознаны два истребителе РФ "Су-30", в четверг – транспортные самолеты "Ил-76" и "Ан-26".
Часть самолетов следовали с выключенными транспондерами, у части из них не было летного плана, но все они поддерживали связь с местными авиадиспетчерами.
Натовская миссия воздушного патрулирования осуществляется из Литвы и Эстонии.
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