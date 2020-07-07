aA
Истребители НАТО, выполняющие миссию Балтийского воздушного патрулирования, на прошлой неделе 2 раза поднимались в воздух для опознания и сопровождения российских военных самолетов, летевших в международном воздушном пространстве над Балтикой.
NATO karo lėktuvai
NATO karo lėktuvai
© Reuters / Scanpix

Как сообщило во вторник Министерство обороны, 1 июля истребители НАТО опознали российский военный самолет-дозаправщик "Ил-78", летевший из Калининградской области в континентальную часть России. Борт следовал с действующим транспондером, у него не было летного плана, но он поддерживал связь с местными диспетчерами.

Статьи по теме:
Истребители НATO пять раз сопроводили военные самолеты России  (2)

Третьего июля истребители НАТО опознали три истребителя "Су-27", летевших из Калининградской области в остальную часть России. Самолеты были с выключенными транспондерами, не поддерживали связь с местными диспетчерами, у них не было заранее предоставленного летного плана.

Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз в Литве и Эстонии.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

В поле зрения бельгийских служб - еще одна литовская компания, тягачи арестованы (51)

В Бельгии задержаны 18 тягачей литовской транспортной...

Скандал, связанный с промокшими детьми: этот дождь многие запомнят надолго (92)

6 июля у столичного моста Короля Миндаугаса на...

Минздрав: Литва планирует приобрести лекарство для лечения COVID-19 (17)

Литва планирует приобретение антивирусного препарата...

Новый посткарантинный рейтинг партий, что изменилось? (27)

Время серьезных перемен в рейтинге партий завершилось,...

Правительство будет решать вопрос ограничения поездок в Румынию и Болгарию

В среду правительство Литвы должно рассмотреть...

|Maža didelių žinių kaina