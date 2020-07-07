Как сообщило во вторник Министерство обороны, 1 июля истребители НАТО опознали российский военный самолет-дозаправщик "Ил-78", летевший из Калининградской области в континентальную часть России. Борт следовал с действующим транспондером, у него не было летного плана, но он поддерживал связь с местными диспетчерами.
Третьего июля истребители НАТО опознали три истребителя "Су-27", летевших из Калининградской области в остальную часть России. Самолеты были с выключенными транспондерами, не поддерживали связь с местными диспетчерами, у них не было заранее предоставленного летного плана.
Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз в Литве и Эстонии.
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