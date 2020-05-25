Истребители НАТО дважды сопроводили российские военные самолеты

18 мая самолеты воздушной полиции НАТО сопроводили два истребителя Су-30, летевших в международном воздушном пространстве над Балтикой из Калининградской области.
Самолеты летели без планов полетов, с отключенными транспондерами, не поддерживали связь с Региональным центром управления полетами.
23 мая истребители НАТО сопроводили пассажирский самолет Ту-134, летевший в международном воздушном пространстве над Балтикой из Калининградской области на материковую часть России.
Ту-134 летел с планом полета, с включенным транспондером, поддерживал связь с Региональным центром управления полетами.
Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.
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