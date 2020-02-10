Истребители НАТО дважды сопроводили российские военные самолеты

4 февраля был сопровожден летевший с материковой части России в Калининградскую область военный самолет Ил-76. Он летел с включенным транспондером, плана полета у него не было, связь с Региональным центром управления полетами он поддерживал.

7 февраля истребители НАТО идентифицировали и сопроводили российский Ту-134, который летел в международном воздушном пространстве из Калининградской области на материковую часть России.

Самолет также летел с включенным транспондером, плана полета у него не было, связь с Региональным центром управления полетами он поддерживал.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.