4 февраля был сопровожден летевший с материковой части России в Калининградскую область военный самолет Ил-76. Он летел с включенным транспондером, плана полета у него не было, связь с Региональным центром управления полетами он поддерживал.
7 февраля истребители НАТО идентифицировали и сопроводили российский Ту-134, который летел в международном воздушном пространстве из Калининградской области на материковую часть России.
Самолет также летел с включенным транспондером, плана полета у него не было, связь с Региональным центром управления полетами он поддерживал.
Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.
TOP новостей
Сальмонеллез в Maxima мог появиться из-за коронавируса в Китае: сейчас могут начаться акции (34)
Когда выяснилось, что торговая сеть Maxima не срази...
В Литве вводят квоты, которые могут сократить приток иммигрантов (76)
С 2021 года Литва вводит квоты на въезд трудовых...
Литовские водители возмущены - платят за стоянку в городе больше, чем зарабатывают (73)
Поиск места для парковки в столице Литвы становится...
Премьер-министр Литвы: моя жена - непубличное лицо (18)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис не объясняет...
Государственная служба: Maxima знала, но молчала о небезопасном мясе (13)
Государственная продовольственно-ветеринарная служба...