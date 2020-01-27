22 января был идентифицирован летевший в международном воздушном пространстве с материковой части России в Калининградскую область военно-транспортный самолет Ан-26.

У него был план полета, он также поддерживал связь с Региональным центром управления полетами, однако его транспондер был выключен.

24 января был идентифицирован самолет такой же модели, у него был план полета, он также поддерживал связь с Региональным центром управления полетами, но его транспондер тоже был выключен.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.