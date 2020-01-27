aA
Истребители НАТО на прошлой неделе дважды сопроводили российские военные самолеты, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.
NATO lėktuvai perėmė Rusijos bombonešius
NATO lėktuvai perėmė Rusijos bombonešius
© Reuters / Scanpix

22 января был идентифицирован летевший в международном воздушном пространстве с материковой части России в Калининградскую область военно-транспортный самолет Ан-26.

У него был план полета, он также поддерживал связь с Региональным центром управления полетами, однако его транспондер был выключен.

24 января был идентифицирован самолет такой же модели, у него был план полета, он также поддерживал связь с Региональным центром управления полетами, но его транспондер тоже был выключен.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Истребители НАТО дважды сопроводили российские военные самолеты (5)

Несущие дежурство в странах Балтии истребители...

Истребители НАТО за неделю один раз сопроводили российский военный самолет (5)

Охраняющие воздушное пространство стран Балтии...

TOP новостей

Жители Литвы получили письма: рост зарплат привел к росту цен (12)

Похоже, что повышение минималки с Нового года с 555 до 607...

Делегация Литвы предлагает оспорить полномочия представителей России в ПАСЕ (2)

Делегация Литвы в понедельник внесла предложение...

Жители Литвы дорого платят за частные детские сады, а каковы зарплаты у их работников? (53)

Зарплаты воспитателей частных детских садов в...

Столетняя женщина: я рада сегодняшнему изобилию и тому, что пенсия у меня на 56 центов выше уровня нищеты (118)

Жительница Паневежиса Вале Заблоцкене, которой...

Об одной малоизученной теме: Где государство – все, там человек – ничто, особенно еврей СССР победил нацистскую Германию, но собственный антисемитизм победить не смог (123)

27 января 1945 году советские войска освободили...