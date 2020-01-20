В минувшую среду истребители союзников идентифицировали летевший с основной части России в Калининградскую область пассажирский самолет Ту-134 и сопровождавшие его два истребителя Су-35 и два истребителя Су-27.

Все эти истребители летели с отключенными транспондерами.

Спустя два дня истребители НАТО снова идентифицировали Ту-134, который теперь летел из Калининградской области на основную часть России. Его также сопровождали истребители Су-35 и Су-27, летевшие с отключенными транспондерами.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.