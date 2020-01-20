В минувшую среду истребители союзников идентифицировали летевший с основной части России в Калининградскую область пассажирский самолет Ту-134 и сопровождавшие его два истребителя Су-35 и два истребителя Су-27.
Все эти истребители летели с отключенными транспондерами.
Спустя два дня истребители НАТО снова идентифицировали Ту-134, который теперь летел из Калининградской области на основную часть России. Его также сопровождали истребители Су-35 и Су-27, летевшие с отключенными транспондерами.
Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.
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