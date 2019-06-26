Истребители НАТО дважды сопроводили российские военные самолеты

17 июня, в понедельник, натовские истребители сопроводили транспортный самолет "Ан-24". У летевшего из Калининградской области самолета был план полета, он поддерживал связь с региональным центром управления полетами, однако летел с отключенным транспондером.
22 июня, в воскресенье, был сопровожден самолет "Ту-154", два сопровождавших его штурмовика "Су-24МР", а также два боевых самолета "Су-30СМ".
У самолета "Ту-154" был включен транспондер, однако у него не было плана полета и он не поддерживал связь с региональным центром управления полетами.
Сопровождавшие летевший из Калининградской области самолет штурмовые и боевые самолеты летели с отключенным транспондером, без планов полетов, не поддерживали связь с региональным центром управления полетами.
Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.
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