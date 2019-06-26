Истребители НАТО дважды сопроводили российские военные самолеты

Истребители НАТО на прошлой неделе дважды поднимались в воздух, чтобы распознать и сопроводить летевшие в международном воздушном пространстве над Балтикой российские военные самолеты, сообщает во вторник Минобороны.
Su-22 naikintuvai
© Itar-Tass / Scanpix

17 июня, в понедельник, натовские истребители сопроводили транспортный самолет "Ан-24". У летевшего из Калининградской области самолета был план полета, он поддерживал связь с региональным центром управления полетами, однако летел с отключенным транспондером.

22 июня, в воскресенье, был сопровожден самолет "Ту-154", два сопровождавших его штурмовика "Су-24МР", а также два боевых самолета "Су-30СМ".

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У самолета "Ту-154" был включен транспондер, однако у него не было плана полета и он не поддерживал связь с региональным центром управления полетами.

Сопровождавшие летевший из Калининградской области самолет штурмовые и боевые самолеты летели с отключенным транспондером, без планов полетов, не поддерживали связь с региональным центром управления полетами.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.

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