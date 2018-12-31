Осуществляющие миссию воздушной полиции в странах Балтии истребители НАТО на прошлой неделе дважды поднимались в воздух, чтобы сопроводить российские военные самолеты, сообщило в понедельник Минобороны.
© NATO nuotr.

В международном пространстве над Балтикой из Калининградской области на основную часть России в прошлый вторник летел штурмовик "Ил-20", в среду с основной части России в Калининградскую область - пассажирский "Ил-18".

Оба самолета летели с отключенными транспондерами, с планами полетов и поддерживали связь с Региональным центром управления полетами.

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