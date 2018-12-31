В международном пространстве над Балтикой из Калининградской области на основную часть России в прошлый вторник летел штурмовик "Ил-20", в среду с основной части России в Калининградскую область - пассажирский "Ил-18".
Оба самолета летели с отключенными транспондерами, с планами полетов и поддерживали связь с Региональным центром управления полетами.
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