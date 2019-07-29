Истребители НАТО дважды сопроводили российские самолеты над Балтикой

В минувший понедельник истребители альянса опознали российский истребитель "Су-24", летевший с основной части РФ в Калининградскую область. Этот борт был с выключенным транспондером, не поддерживал связь с региональными диспетчерами, был без заранее согласованного летного плана.
В воскресенье был сопровожден транспортный самолет "Ил-76", следовавший из Калининградской области на основную территорию России. Он летел с включенным транспондером, поддерживал связь авиадиспетчерами, но у него не было летного плана.
Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с авиабаз в Литве и Эстонии.
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