Как сообщило в понедельник Министерство обороны, 10 и 11 сентября истребители НАТО опознали два российских военных самолета "Ил-20", один летел из Калининградской области РФ в континентальную часть России, а другой из Калининградской области в Калининградскую область.

В одном случае борт имел план полета и поддерживал связь с региональным центром управления полетами, однако в обоих случаях самолет летел с выключенным транспондером.

Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз в Литве и Эстонии.