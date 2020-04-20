В понедельник Минобороны сообщило, что 13 апреля истребители НАТО опознали российский транспортный самолет "Ан-26", летевший в международном воздушном пространстве из континентальной части России в Калининградскую область.

В среду также был сопровожден "Ан26". В четверг был опознан и сопровожден пассажирский самолет "Ту-134", летевший из Калининграда на континентальную часть России, а в пятницу истребители НАТО опознали по два истребителя "Су-24", "Су-27" и "Су-30", летевших над Балтийским морем из одной части РФ в другую.

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Некоторые самолеты следовали без летного плана, с выключенным транспондером, летевшие в пятницу истребители не поддерживали связь с региональными диспетчерами.

Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз в Литве и Эстонии.