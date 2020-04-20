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На минувшей неделе истребители миссии Балтийского воздушного патрулирования НАТО четыре раза сопроводили самолеты ВВС России, летевшие над Балтикой, сообщило во вторник Министерство обороны.
NATO lėktuvai perėmė Rusijos bombonešius
NATO lėktuvai perėmė Rusijos bombonešius
© Reuters/Scanpix

В понедельник Минобороны сообщило, что 13 апреля истребители НАТО опознали российский транспортный самолет "Ан-26", летевший в международном воздушном пространстве из континентальной части России в Калининградскую область.

В среду также был сопровожден "Ан26". В четверг был опознан и сопровожден пассажирский самолет "Ту-134", летевший из Калининграда на континентальную часть России, а в пятницу истребители НАТО опознали по два истребителя "Су-24", "Су-27" и "Су-30", летевших над Балтийским морем из одной части РФ в другую.

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Некоторые самолеты следовали без летного плана, с выключенным транспондером, летевшие в пятницу истребители не поддерживали связь с региональными диспетчерами.

Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз в Литве и Эстонии.

ru.DELFI.lt
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