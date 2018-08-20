Истребители НАТО дважды поднимались сопроводить военно-транспортные самолеты "Ан-26", еще два раза они сопроводили по три истребителя "Су-30".
Многие из российских самолетов летели над Балтикой с отключенными транспондерами.
Миссия воздушной полиции НАТО осуществляется из Литвы и Эстонии.
Истребители НАТО четыре раза поднимались в воздух сопроводить российские самолеты (6)
Несущие дежурство в странах Балтии истребители...
Торговые сети в Литве не будут работать в Рождество и на Пасху (8)
Литовские торговцы и профсоюзы достигли...
Науседа похвалил граждан Литвы, которые ездят за покупками в Польшу (10)
20 августа в эфире передачи на Žinių radijas советник...
На этой неделе в Вильнюсе будет открыт сквер имени Бориса Немцова (60)
На этой неделе в Вильнюсе будет открыт сквер имени...
Жизнь в литовском райском уголке: реальность не похожа на то, что видят туристы (7)
Дюны, лес, с одной стороны - Куршский залив, с другой -...
TOP новостей
Жизнь в литовском райском уголке: реальность не похожа на то, что видят туристы (7)
Дюны, лес, с одной стороны - Куршский залив, с другой -...
Торговые сети в Литве не будут работать в Рождество и на Пасху (8)
Литовские торговцы и профсоюзы достигли...
"Крупный русский человек": как относятся к Борису Ельцину на родине первого президента России? (210)
Алкоголик, пропивший полстраны, или национальный лидер,...
В Литве решается проблема электрических самокатов (20)
Литовские ведомства решают вопрос электросамокатов,...
На этой неделе в Вильнюсе будет открыт сквер имени Бориса Немцова (60)
На этой неделе в Вильнюсе будет открыт сквер имени...