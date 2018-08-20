Несущие дежурство в странах Балтии истребители воздушной полиции НАТО на прошлой неделе четыре раза поднимались в воздух, чтобы распознать и сопроводить летевшие в международном воздушном пространстве российские военные самолеты, сообщило в понедельник Минобороны.
Rusijos laivyno naikintuvas Su-27 nesaugiai perima JAV žvalgybinį lėktuvą RC-135
© JAV Karinių oro pajėgų nuotr.

Истребители НАТО дважды поднимались сопроводить военно-транспортные самолеты "Ан-26", еще два раза они сопроводили по три истребителя "Су-30".

Многие из российских самолетов летели над Балтикой с отключенными транспондерами.

Миссия воздушной полиции НАТО осуществляется из Литвы и Эстонии.

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