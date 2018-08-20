Истребители НАТО дважды поднимались сопроводить военно-транспортные самолеты "Ан-26", еще два раза они сопроводили по три истребителя "Су-30".

Многие из российских самолетов летели над Балтикой с отключенными транспондерами.

Миссия воздушной полиции НАТО осуществляется из Литвы и Эстонии.